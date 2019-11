Mari Kalkun annab uue lauluga sügishallusele vastulöögi

Inspireerituna Eestimaa ilmast sai Mari Kalkun valmis pala "Sata-sata!". Elujaatav vastulöök sügishallusele kannab mõtet, et me saame hakkama iga ilmaga.

Uuele palale tegi seade Rasmus Puur ning seda esitavad koos Mari Kalkuniga Vanalinna hariduskolleegiumi keelpilliorkester ja trummar Ahto Abner.

Võrukeelse laulu sõnade ja viisi autor Mari Kalkun kirjutas loo ühe äikesetormi ajal. "Tuues paralleele kõikvõimalike uperpallidega, mida ilm meile pakub, viimasel ajal siin Võrumaal eriti, räägib "Sata-sata!" sellest, et maailm on tõepoolest mitmetahuline paik ning seda mõista pole alati kerge. Et hoida silmavaade selge, on meil esivanemate tarkus, millele toetuda," avas muusik loo tausta.

Aastaaegadel ja loodusnähtustel on Mari Kalkuni loomingule suur mõju. "Kindlasti ei kirjutaks ma sellist muusikat, nagu ma kirjutan, kui ma ei elaks Eestis," sõnas ta. "Meie neli aastaaega on tohutu rikkus ja seega olen tänulik isegi selle pilkase novembripimeduse eest, mis praegu valitseb. See on unikaalne tahk meie loodusest, millele me ise ja meie eelkäijad anname tähenduse kultuuris, näiteks hingedeaja kaudu," ütles Kalkun.

Pärimusmuusik Mari Kalkun, pop-jazz trummar Ahto Abner ja klassikaline VHK keelpilliorkester kohtusid esmakordselt sel suvel Viljandi pärimusmuusika festivalil, kus kõlas Mari Kalkuni looming uues seades. Neil oli koos muusikas hea olla ja nii sündis ühisjõul ka uus pala "Sata-sata!".

Mari Kalkun koos VHK keelpilliorkestriga Rasmus Puuri juhtimisel ning trummar Ahto Abneriga annavad aasta lõpus, 26.-28. detsembril Tallinnas, Tartus ja Viljandis ka kontserdi, kus saab kuulda nii suvel esitatud palasid kui ka uusi üllatusi.