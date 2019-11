Anna Kaneelina uues videos kohtuvad jaanuarikuine Küpros ja südasuvine Männiku karjäär

Anna Kaneelina avaldas muusikavideo loole "What Have I Done for Love". Videos kohtuvad nii jaanuarikuine Küpros, südasuvine Männiku karjäär kui ka varasügisene Kose kasemets.

"Käisime selle aasta jaanuaris Küprosel, plaaniga filmida video loole "Thunder". Filmitud materjal tuli väga kõnekas ning kaunis, kuid tundsime, et see ei räägi siiski "Thunderiga" sama keelt. Nii jäigi kogu seal filmitud materjal oma aega ootama. Ühel hetkel tundus, et seal filmitu joondub hoopis "What Have I Done for Love" muusikaga," kirjeldas Kaneelina.

Koos filmitiimiga otsustati veidi juurde filmida ning nii video sündiski. "Video režissööriks on Jekaterina Abramova, kellega koostööd ma väga nautisin. Kaamera ees endaks jääda, või siis hoopis enda piire ületada võib olla väga keeruline ülesanne. Jekaterinaga oli aga kõik väga loomulik ning intuitiivne," lisas muusik.

"What Have I Done for Love" jutustab armastuse õppetundidest, möödalaskmistest ja taipamistest. Kuidas jõuda selleni, et inimene ei otsi armastust vaid endast väljaspoolt vaid tõdeb, et see tunne saab alguse temast endast. Ja see kuidas otsustad elada on kantud sellest armastuse tundest igas hetkes.

Annat ja tema bändi saab kuulda juba 27. novembril Vaba Laval. Kontserdil on kaastegevad visuaalikunstnik Alyona Movko ning keelpillikvartett Prezioso, kelle esituses kõlavad Raun Juurikase poolt spetsiaalselt selleks kontserdiks loodud seaded.