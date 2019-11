Sünnipäeva tähistav tehasekass armastab tähelepanu, kuid talub paisid mõõdetud koguses

Aparaaditehase majakass Johannes Gutenberg tähistab sel sügisel oma kümnendat sünnipäeva, mille auks korraldatakse juubelipidustused, kuhu on oodatud kogu linnarahvas. Gutenberg ise armastab väga linnarahva ja majaliste tähelepanu, kuid on paidele seadnud kindla limiidi.

Johannes Gutenberg kolis Aparaaditehasesse 2014. aastal koos trüki- ja paberimuuseumiga. Aparaaditehase programmijuht Karmen Otu selgitas ERR-ile, et noor kass hakkas muuseumit nende eelmises asukohas külastama juba 2012. aastal ning tasapisi muutusid tema visiidid igapäevaseks, kuni ta lõpuks end täielikult sisse seadis.

"Alguses talle Aparaaditehases väga ei meeldinud ja ta pani siit pidevalt plehku, kuid mida rohkem toredaid majalisi Aparaaditehasesse kolis, seda meelsamini veetis siin aega ka Gutenberg," ütles Otu.

Ka nime sai kass trüki- ja paberimuuseumile kohaselt trükipressi leiutaja Johannes Gutenbergi järgi. Nime panid talle muuseumi töötajad.

"Ühe pai talub tavaliselt ära, aga järgmise puhul võib juba käpaga äsada."

Tänaseks ei ole Aparaaditehases kohta, kus Gutenberg käinud ei oleks ja ta on paljudes stuudiotes, kontorites ja poodides igapäevane külaline, kes endale pidevalt uusi mõnusaid magamisasemeid otsib. "Johannes on tänaseks Aparaaditehases elanud viis aastat ja ennast siin tõeliselt hästi sisse seadnud. Ta on kõigi majaliste suur lemmik ning üle terve tehase võib leida pisikesi söögi- ja joogikausse, mis tähendab, et Gutenbergil on iga päev võimalus valida, et kus just täna kõige maitsvam eine võtta," lausus Otu.

Aparaaditehases tegutseb ka loomakliinik, kus ka Gutenberg arvel on. Otu meenutas toredat seika suvel, kus kliinikust teatati, et Gutenbergil oleks aeg vaktsiine uuendada ja üleüldine tervisekontroll läbida. "See tähendas, et kõigepealt oleksime pidanud Gutebergi üles otsima ja seejärel kriimustusi trotsides ta kuidagi kliinikusse toimetama, sest talle ei meeldi süles kandmine. Meie õnneks otsustas Gutenberg paar päeva hiljem ise juhuslikult loomakliinikut külastada. Personal võttis ta seal samas kohe kinni ja tegi kiirelt protseduurid ära," kirjeldas Otu.

Armastab tähelepanu

Otu sõnul võtab Gutenberg aeg-ajalt ette päris põhjalike patrullkäike ja võib niiviisi päevaga terve maja läbi käia. "Ta teab hästi, et kinnise ukse taga tuleb vaid natuke oodata ja näuguda ning küll keegi varsti ukse lahti teeb," ütles Otu.

Kuna Aparaaditehas on aga 14 000 ruutmeetrit suur, otsib kass pärast väsitavaid käike mõne mugava tugitooli, milles ta terve päeva põõnates mööda saadab. "Gutenberg on ka päris edev kass. Ta sätib end tihti magama just väga läbikäidavatesse kohtadesse, aga liigne paitamine talle samas ei meeldi. Ühe pai talub tavaliselt ära, aga järgmise puhul võib juba käpaga äsada," kirjeldas Otu.

Otu lisas, et Gutenberg on tegelikult päris iseseisev kass, kes eriti palju hoolitsemist ei vajagi. "On kujunenud välja väike ring majalisi, kelle juures Gutenberg veidi tihedamini käia armastab, eks nemad hoiavad tal rohkem silma peal," lausus Otu.

Johannes Gutenbergi sünnipäeva tähistatakse Aparaaditehases laupäeval, 16. novembril juubelipidustustega, mille kavaga saab tutvuda Facebookis. Otu tunnistas, et kassi täpne sünnipäev tegelikult teada pole, kuid tema vet-passis on sünniajaks märgitud sügis 2009.