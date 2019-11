Viljandimaa naine kudus kodule aia

Meisterkuduja Kairi Hindriks tõdes, et mõte aed kududa tekkis tal juba mitu aastat tagasi, nähes sarnast ideed internetis. "Siis ma hakkasin materjali otsima, katsetama ja nii ta läks," selgitas Hindriks ETV saates "Ringvaade".

Aed on kootud pajulehekirjas. "Mõte oli selles, et see muster hästi välja paistaks," ütles Hindriks, miks valis just sellise mustri.

Kui algselt hakkas Hindriks kuduma aeda mustast nöörist, mõtles ta ümber ja valis hoopis efektse apelsinikarva nööri. "See on üsna tugev nöör ja pidi olema vett hülgav," ütles Hindriks, et ka hiljuti Lõuna-Eestit tabanud torm ei teinud aiaga midagi.

Aed on kokku 20 meetrit. "Kõik oli minu ees hunnikus ja siis kudusin," selgitas Hindriks, kuidas töö käis. Aia kudumiseks läks paar nädalat ning selle jooksul läks töö sassi vaid ühel korral. "Ma pidin harutama poolteist rida üles," ütles Hindriks.