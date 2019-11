Eesti keel on üks väheseid, mille järgi karu häält teeb

Loomahäälte ekspert Karel Polt lõi mängu, milles on loomahääled maailma erinevatesse keeltesse tõlgitud. Mängu loomisel tuli ette mitmeid üllatusi, nende seas see, et karu enamikes keeltes ei häälitsegi.

Kui kass teeb eesti keeles mjäu, siis jaapani keeles nja-nja. Kukk kireb eesti keeles kikerikii, inglise keeles aga cock-a-doodle-doo, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Poldi sõnul on tema lemmikkeel jaapani, sest selles keeles teevad kõik loomad häält, isegi rebane. "Eesti keeles rebane häält ei tee, jaapani keeles ikka teeb," selgitas Polt, et jaapani keeles teeb rebane ken-ken. "Kuna koomiksikultuur on suur, siis on kõikidele häälemullid juurde pandud," põhjendas ta.

Üks põnevamaid loomi on Poldi sõnul aga karu, kes eesti keeles teeb mõmm-mõmm, aga teistes keeltes peaaegu ei häälitsegi. Ainus keel, kus karu veel häält teeb, on rootsi keel, rootslaste arvates ütleb karu brum.

Polt on loomahäälte mängu tõlkinud juba inglise keelde, vene keelde ja jaapani keelde.