Ricky Gervais juhib Kuldgloobuste galat viimast korda

Gervais on olnud gala õhtujuht neljal korral ning teeb seda tuleva aasta jaanuaris taas. "Mulle on jälle tehtud pakkumine, millest ma ei suutnud loobuda. Aga ma teen seda väga viimast korda, mis võib juhtida vahva õhtuni," kommenteeris Gervais EW vahendusel.

Kuldgloobuste gala toimub Beverly Hillsis järgmise aasta 5. jaanuaril ning tegemist on järjekorras 77. galaga.

Telekanali NBC Entertainment juht Paul Telegdy selgitas, et õhk on alati elektrit täis, kui Gervais ruumi siseneb. "Me ei jõua ära oodata, mille ta seekord käisest välja tõmbab," ütles ta.

Ricky Gervais on galat juhtinud aastatel 2010-2012 ja uuesti aastal 2016.

Eelmist Kuldgloobuste galat juhtisid Andy Samberg ja Sandra Oh ning gala vaadatavus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele. Paljud auhinnatseremooniad on õhtujuhtidest üldse loobunud.

Gervais on Briti koomik, kes lõi kuulsa komöödiaseriaali "The Office". Tema viimaste tööde hulka kuulub Netflixi uus seriaal "After Life", mille teine hooaeg linastub 2020. aastal.