YASMYN, Estoner ja Mart Avi esinevad Euroopa olulisimal esitlusfestivalil

Eurosonic Noorderslag on Euroopa suurim esitlusfestival, mis on suunatud nii muusikavaldkonna professionaalidele kui ka laiemale publikule. Järgmisel aastal esineb seal 350 artisti, neist kolm Eestist. Teisipäeval kinnitati Mart Avi esinemine, varem olid avalikustatud YASMYN ja Estoner.

YASMYN osaleb Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) liikme Raadio 2 soovitusel.

Artistide esinemise täpne info avaldatakse mõne aja pärast sündmuse kodulehel.

Eesti artistidest on varasemalt Eurosonic Noorderslag esitlusfestivalil esinenud:

2019: Maarja Nuut & Ruum, Holy Motors, Erki Pärnoja : Efterglow

2018: Meisterjaan

2017: NOËP, Tommy Cash

2016: Trad.Attack!, Ingrid Lukas, Maarja Nuut

2015: Frankie Animal, Odd Hugo

2014: Winny Puhh, Elephants From Neptune

2013: Iiris, Talbot, Ewert & The Two Dragons

2012: Ewert & The Two Dragons

2011: Aides, Bert On Beats

2010: Svjata Vatra, Kirtana Rasa

2008: Eliit

2007: House Of Games

Festival toimub 34. korda 15.–18. jaanuarini 2020 Hollandis Groningenis.