Poola kurjustab Netflixiga vale ajalookäsitluse tõttu

Mateusz Morawiecki sõnul on sarjas kasutatud kaardil kujutatud surmalaagreid tänapäeva Poola piirialadel, kirjutab BBC.

Sellisel viisil kujutatakse peaministri hinnangul Poolat ebaõiglaselt surmalaagrite eest vastutavana. Samas oli Saksamaa tegelikult Teise maailmasõja ajal Poola okupeerinud.

Netflix ütles Reutersile antud intervjuus, et on dokumentaaliga seotud murekohtadest teadlik.

Natsi-Saksamaa tungis Poola 1939. aastal, mida loetaksegi sõja alguseks.

Seriaalis nimega "The Devil Next Door" on ühel kesksel kohal ka seos Eesti ja ühe eestlannaga.

