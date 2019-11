Anna Pihl meenutas üht elu olulisemat intervjuud: olen Tarja Halonenile siiani väga tänulik

Pihl tuli ETV-sse praktikale üle kümne aasta tagasi. "Ma olin just alustanud õpinguid Inglismaal ja mõtlesin, et kodumaal tuleb ka natukene praktiseerida ja vaadata, mis siin toimub," meenutas Pihl.

Üks Pihli esimesi lugusid ETV ekraanil oli "Aktuaalse kaameraga" laulupeol. Pihl meenutas, et pidi intervjueerima Soome Vabariigi presidenti Tarja Haloneni. "Kõik oli kokku lepitud, ma läksin laulupeole kohale, saime VIP-alasse sisse ja presidendid istuvad teatavasti esimeses reas. Seal seisis üks turvamees, kes ütles, et siit edasi teie kaameraga ei saa ehk ma olin presidendist kümne rea kaugusel," meenutas Pihl ärevat hetke.

Kuigi Haloneni assistent palus turvamehelt võimalust intervjuud lava ees teha, jäi turvatöötaja endale kindlaks. "Lõpuks president Tarja Halonen tõusis püsti, kõndis kümme rida meie suunas, küsis veel turvamehelt, kas me kindlasti ei või seal ees intervjuud teha, turvamees jäi endale kindlaks, ja me saime lõpuks selle intervjuu ära tehtud," meenutas Pihl. "Ma olen siiamaani väga tänulik Tarja Halonenile, et ta oli valmis tulema minu juurde, sest kes teab, kui seda intervjuud poleks olnud, võib-olla poleks mina siin praegu, kus ma olen," lisas ta.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.