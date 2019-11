Märt Koik: mul on see probleem, et pole filtrit eriti

"Nalja tegemine on väga kuiv," selgitas Koik "Vikerhommikus" naljade valmimise protsessi. "Me nädala jooksul kogume mõtteid - kõik sellised värvikad asjad, toredad väljaütlemised. Võib-olla vahetatakse jälle mõni minister välja. Nagu Eestis on see viimasel ajal - nädalas vähemalt üks. Põhimõtteliselt nii see välja näeb. See ei ole sugugi nii põnev, kui võib-olla mõni arvab."

Seda, et mõni nali võib käest ära minna ja isegi kohtuhagi tuua, ei osanud keegi Koigi sõnul ette näha. "Me oleme pikalt välja reklaaminud, et tegu on satiirisaatega. Oleme välja öelnud, et see, mida Märt Koik selles saates räägib, jumala eest, viimane asi - ärge võtke teda tõsiselt. Ja siis keegi võttis tõsiselt..."

"Mul on see probleem, et mul pole filtrit eriti. Mõne koha pealt ma tunnen seda, et kui nüüd tagasi tõmmata, siis see annab signaali, et mind või ERR-i üldiselt saab vaigistada mingisuguse kohtuasjaga," selgitas Koik. Samas arvas ta, et samamoodi jätkates võib ta jätta mulje, et ei oska väärikalt võita. Siiski on ta otsustanud jätkata tavapärases rütmis.

Kõik saate tarbeks valminud naljad alati eetrisse ei jõua. Liiga väikesele ringile suunatud sketšid jäetakse sageli saatest välja. Näiteks tehti viimane kord nalja ERR-i päevakajaliste saadete toimetuse juhi Peep Kala üle, kuid viimasel hetkel mõisteti, et iroonia arusaajad peituvad ilmselt vaid telemajas.

Lõpliku otsuse selle osas, mis jääb saatesse või heidetakse välja, teevad toimetaja ja režissöör. "Kui mina olen võttelt läinud ära koju, olen jõudnud Tartusse. Järgmine päev vaatan saadet, siis mind on alati oodanud ees üllatus, et kuhu see jäi nüüd?" kirjeldas koomik.