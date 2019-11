Steven Vihalem sarjast "Üle parda": ma arvasin, et see tuleb veidike hullem

Steven Vihalem sõnas, et tegelikult soovis Ken Saan esialgu sarja "Üle parda" osalema hoopis tema abikaasat Kristi Ockbat. "Tema oli aga viimaseid kuid rase ja ütles, et äkki hoopis minu abikaasa on huvitatud," selgitas ta ja tõi välja, et kogu projekt kõlas juba algul nii ebareaalne, et ta lihtsalt pidi sellest osa võtma.

"Ma isegi eeldasin, et tuleb veidike hullem kui see sari lõpuks sai, ma arvasin, et Ken Saan paneb meile korralikult takistusi sinna ette ja algusest peale läheb kismaks kätte," tõdes ta ja lisas, et esimesed neli päeva olid reisil üllatavalt rahulikud.

"Ma tahtsin iga inimest võtta nullist ja vaadata, kuidas läheb," selgitas Vihalem ja rõhutas, et ta ei hakanud tingimata konflikti otsima. "Nullist läks aga see skaala pidevalt miinusesse, mis päädis 12 päeval kõvema sõnelusega," ütles ta, lisades, et raamat on kirjutatud igapäevaselt päevikuna ning seetõttu on seal kirjas just tol hetkel kogetud emotsioonid ja tunded. "Need emotsioonid tulevad võib-olla tagasi, aga ma ei pea kellegi vastu vihavaenu."

"See raamat on minu vaatevinklist, saade on Keni vaatevinklist ja lõpus saate vaatajad ja raamatu lugejad näevad seda oma vaatevinklist, seega raske on öelda, mis lõpuks kedagi paelub või mitte," mainis ta.