TMW koordinaator: Tallinna alkoholimüügipiirang on lühinägelik

IDA raadio eestvedaja ja Tallinn Music Weeki linnafestivali ja konverentsi koordinaator Natalie Mets ütles, et ööelu pidurdamise asemel peaks Tallinn võtma eeskuju linnadest, kus on samuti olnud probleeme ülemeelikute pidutsejatega. Mets ütles, et lisaks alkoturistidele käivad Tallinnas paljud noored kultuurinautlejad.

Alates 1. juunist muutub Eestis alkoholimüügiseadus ning meelelahutusasutustes ei tohi nädala sees müüa alkoholi rohkem kui kella kaheni öösel ja nädalavahetusel kuni kella kolmeni öösel. "Miks see otsus vastu võeti, on see, et peamiselt vanalinnas alkoholijoomisest on suur mürareostus, palju probleeme ja politseiväljakutseid. Mida linnavalitsus on otsustanud teha, on teki peale viskamise meetodil panna kõikidele Tallinna meelelahutusasutustele peale üks ja sama keeld, mis mulle tundub, et on natuke lühinägelik," ütles Mets Raadio 2 hommikuprogrammis.

Metsa sõnul on Tallinnas palju selliseid kohti, mida võib nimetada kultuuriasutusteks, kuid mis pole ellu kutsutud eeskätt selleks, et alkoholi müüa, vaid et kultuurikihti elusana hoida. "Suurepärane näide on Sveta baar, mis asub Balti Jaama turu kõrval, mis on supereeskujulik isetekkelise kultuuri näide, kontserdikoht ja baar," ütles Mets, et just selliste kohtade puhul on alkoholimüük oluline sissetulekuallikas.

"Kui me võtame neilt nüüd ära iga päev mitu tundi sissetulekuteenimise võimalust, see tähendab, et neil märgatavalt finantsaruannetes kajastub see," arutles ta.

Mets lisas, et ei ole ise ühtegi kontserdiasutust pidanud ja kuulub enda sõnul samuti nende inimeste hulka, kes eelistaks, et peaartist astub lavale hilisemalt keskkööl, kuid see on hoopis teine arutelu. "Ma arvan, et publikut võiks harida ja harjutada selles suunas, et kontserdid vaikselt lõppevadki varem," ütles Mets, et alkoholimüügi piiramine ei lahenda selliseid probleeme.

Metsa sõnul peaks probleemsete kohtade puhul just nendega spetsiifliselt tegelema. Mets tõi näiteks Amsterdami, mis on ööelu majandamises väga eeskujulik. Tema sõnul seisis ka Amsterdam silmitsi sarnase probleemiga, kus Rembrandti väljakul olid samuti probleemiks ülemeelikud pidutsejad. "Selle asemel, et need kohad kinni panna, leiti finantsiline võimalus linna eelarvest kaasata Rembrandti väljaku saatjad," selgitas Mets, et nädalavahetusel patrullib sealkandis 20 inimest.

Ta lisas, et linnade ööelu majandamine on mujal Euroopas väga suur sissetulekuallikas. "Neil on linnapea kõrval ka öölinnapea, kes tegeleb kõikide asjadega, mis toimub öösiti. See on nii loogiline, ega kui tuled ära kustutatakse, siis elu seisma ei jää," tõi Mets Amsterdami näiteks.

Noorte kultuurinautlejate peokoht

Tema sõnul ei ole Tallinn tingimata joomarlusturismi sihtpunkt. "Üha enam on ka toredaid intelligentseid kultuuriinimesi, kes käivad siin välismaalt nädalavahetusi veetmas," ütles Mets, lisades, et Tallinn jääb nii ilma noortest intellektsetest turistidest.

Metsa sõnul käib Tallinnas pidutsemas väga palju välisartiste just alternatiivklubides. "Mingisuguse kindla niši jaoks, mis on alternatiivsem klubkultuur, on Tallinn järjest põnevam sihtkoht," ütles Mets.

Mets oli kriitiline ka analüüsi suhtes, mis alkoholipoliitikat silmas pidades tehti. "Kuigi on väidetud, et on tehtud sügav analüüs ja eeskujuks on võetud rahvusvaheliselt kõige rohkem armastatud Euroopa pealinnad, siis mulle tundub, et tegelikult võib-olla ei ole see analüüs nii põhjalik kui väidetakse," arutles ta.

Mets lisas, et selliseid otsuseid tehes peaks mõtlema kogu ööelule, mitte ainult alkoholipoliitikale. "Kui praegu tundub, et on õhtune vöönd sihiku alla võetud, siis palun suhtume sellesse kui tervikprojekti ja ärme ainult vaata seda, kuidas me saame mingeid keelde kehtestada, vaid palun vaatame tervet sfääri," arutles Mets, et näiteks ööbusse oodatakse Tallinna siiamaani.