Maggie Reilly esineb kevadel Tallinnas

Naistepäeval, 8. märtsil astub Alexela kontserdimajas lavale Šoti päritolu lauljatar Maggie Reilly, kes on end kuulsaks laulunud Mike Oldfieldi hittidega "Moonlight Shadow" ja "To France".

Maggie Reilly karjäär sai hoo sisse 1970. aastate alguses. Lauljatari suurim tähelepanu saabus kui algas koostöö Mike Oldfieldiga. Perioodil 1980-1984 lauldud hitid "Family Man", "Moonlight Shadow", "Foreign Affair" ja "To France" on ühed tema kuulsaimad. 1992. aastal ilmunud soolokarjääri algust tähistavalt albumilt "Echoes" lisandusid publiku rõõmuks hitid "Everytime WeTouch", "Tears in the Rain" ja "Wait".

8. märtsil saab Tallinnas kuulda kõiki eelpool mainitud hitte. Lauljatar esineb Tallinnas oma bändiga.

Piletid kontserdile tulevad müügile 14. novembril kell 10.00.