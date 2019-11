"Osoon" alustab erisaadetega saamidest

Järgnevas viies saates on "Osoon" külas Soomes elavatel saamidel, kelle elu-olu, kombeid ja traditsioone tutvustab kalasaam Esko.

Saamid on aastatuhandeid arktilise ja subarktilise looduse keskel elanud põlisrahvas. "Ma tahtsin teada, kuidas see loodusrahvas tänapäeval, aastal 2019 elab. Kas seal ikka on see loodusrahvas veel alles või kuidas muutuste tuules globaliseeruvas maailmas nad hakkama saavad," ütles Elias.

"Osoon" on saamidel ka varem külas käinud, 20 aastat tagasi. "Tegelt midagi muutunud ei ole, hütid on samad, loodus on sama ilus. Ainult telepilt on nüüd ilusam, sest nüüd on HD ja me saame kasutada droone. Inimesed on ikka sama vägevad seal põhjamaal," ütles Elias.

Seekord käidi saamidel külas Põhja-Soomes ja Põhja-Norras ning Eliase sõnul võitlevad saamid oma püsimajäämise nimel nendel aladel. "Enamik neist töötavad muudel ametikohtadel, paljud neist on ära läinud linna erinevatel põhjustel. Globaliseeruv maailm ongi sinna jõudnud, noored lähevad ära linna ja see on suur oht ka saami kultuurile," arutles Elias.

"Osooni" autorid on Kristo Elias ja Sander Loite, režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets, helirežissöör Rein Fuks ja toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

"Osooni" erisaated on eetris tänasest, 11. novembrist esmaspäeviti kell 20.30.