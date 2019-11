Tallinnas toimub kuuendat korda komöödiafestival

"Hea nali toob kokku vasak- ja parempoolsed, vaesed ja rikkad, sallijad ja sallimatud", kommenteeris festivali programmi üks korraldajatest Andrus Purde.

Festivali raames saab näha komöödia-galat suures saalis, kus kümnel esinejal on piiratud aeg, et esitada oma parim materjal. Laval on festivali vanad lemmikud nagu Mattias Naan, Henrik Kalmet, Tõnis Niinemets ja Tigran Gevorkjan, aga ka esinejad, kes pole komöödiagalal varem esinenud, näiteks Stewart Johnson ja Kaisa Selde. Gala õhtujuht on hinnatud briti koomik Stuart Goldsmith.

Sel aastal on programmis ka üks väga eriline üritus, mis kombineerib legendaarse komöödia-tummfilmi elava muusikaga. Buster Keatoni 1926. aasta meistriteost "Kindral" saadab briti instrumentaal-trio Haiku Salut spetsiaalselt selleks puhuks loodud muusikaga.

Komeediklubi festivali eriüritusel astuvad üles kogenud briti koomik Ben Norris ning sketši-duo The Raymond and Mr Timpkins Revue. Veel esineb festivalil eestikeelse huumoriga Fopaa!, mis on välja müüdud, ja sooloetteasted inglise ja vene keeles.

Festivali korraldavad Eestis juba aastaid tegutsenud komöödiarühmitused Kinoteater (Paul Piik) ja Komeediklubi (Andrus Purde) koostöös teiste ärksate korraldajatega.

Festival toimub 12.-15. novembrini.