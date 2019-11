"Ongi Koik" | A. Tedremaa koalitsiooniminutid

"Koalitsoonipoolne ettepanek on moodustada jaanuarist riiklik teadusteater, mis teadusharusid laiadele rahvahulkadele populariseeriks," ütles Tedremaa ja sõnas, et teatri pealavastaja kohale on andnud oma nõusoleku Eesti tuntud lavastajatest abielupaar. "Juba jaanuari lõpus esietenduvad kaks uut lavastust "Teadlast oodates" ja "Kolm tõde"."