"Ongi Koik" | Influentser Tomm of Estland

"Meil viimasel ajal Eestis kuulsused lähevad lahku, üsna rõve on vaadata, antakse noortele vastik eeskuju," ütles ta ja tõi välja, et lahkumineku põhjuseid saab olla kaks. "Üks on see, et naine ei oska süüa teha, see on täiesti haige, ning teine variant on see, et naisel on mingi teine häda küljes," sõnas influentser, lisades, et temagi on korduvalt naisest lahku läinud ning alati on selles naine süüdi olnud.

"Mõttetera on see, et mehed, ärge laske naistel suhteid ära rikkuda, ja naised, ärge rikkuge suhteid, tõmmake normaalseks," nentis ta.