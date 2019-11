Mart Sander ansamblist Modern Fox: kogu repertuaar oli minu jaoks oktavi jagu liiga kõrge

Kui Eestis võeti nõukogude ajal Modern Foxi muusikat vastu pigem negatiivse tooniga, siis Venemaal oli nende loomingul suur menu ning nad on esinenud isegi ligi 30 000 inimese ees. "Sellist moraalset ja poliitilist halvakspanu, nagu me tundsime Eestis, tol ajal Venemaal ei olnud," meenutas Mart Sander ja lisas, et kogu nende repertuaar oli talle oktavi jagu liiga kõrge. "Ma olin tegelikult Otsa kooli kõige madalam bass, aga tuli Fox ja tuli hakata kõrge häälega laulma, see oli valus ja paha, aga ma tegin seda aastaid."

Artur Raidmets sõnas, et ühel hetkel ta tundis, kuidas tema aeg selles bändis on otsa saanud. "Ma olin väga mitme rolli peal, olin mändežer, algselt olin saksofoni peal, ma olin konferansjee, ma olin ka laulja, kuigi tegelt ma mingi laulja ei ole," ütles ta ja tõdes, et tal hakkasid aga järjest funktsioonid ära langema. "Tuli uus direktor, saksofoni ma enam ei mänginud, keeli ma eriti ei osanud, ei soome ega inglise keelt, ma mõtlesin, et oleks õige aeg lavalt maha astuda."