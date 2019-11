Mihkel Raud: kui tahad kritiseerida, siis pead olema valmis ka kriitikat taluma

Mihkel Raud sõnas, et viimasel ajal keskendub ta muusika kirjutamise asemel raamatutele. "Laulude kirjutamisega on see häda, et laule on maailmas päris palju ja mul tekib küsimus, kas neid on juurde vaja, aga raamatutega on see, et neid on isikupärast veidi lihtsam kirjutada," selgitas ta ja lisas, et pärast raamatu "Isa" kirjutamist saab ta veel rohkem aru, kui ebatäiuslik isa ta on.

Tema värskes raamatus "Isa" on ka peatükk "Lahutus", mis on Raua sõnul üks isaks olemise olulisi tahke. "See ei puuduta päris kõiki maailma isasid, aga päris paljusid puudutab ka," ütles ta ja selgitas, et kuna tema elus selline peatükk oli, siis ta ka otsustas sellest kirjutada. "Ma ei olnud päris kindel, et see raamatusse läheb, aga ma kirjutasin selle ikkagi valmis."

"Kui tahad kritiseerida, siis pead olema valmis ka kriitikat taluma," sõnas ta ja lisas, et tänasel hetkel saaks raamatusse juurde kirjutada ka peatüki "Taaskokkusaamine". "Me oleme praegu õnnelikult koos."

Kui Raud meenutab üht olukorda, milles tema lapsed on suutnud teda vihaseks ajada, siis on see oma naisega rääkimine. "See ei ole lihtsalt võimalik, sest nad tulevad kogu aeg vahele, sa ütled, et mine tegele oma asjadega, ta võib-olla lähebki kümneks sekundiks, aga tuleb jälle tagasi ja jälle tagasi," sõnas ta ja rõhutas, et selle peale peaksid noored inimesed mõtlema. "Kui te kujutate ette, et saate tulevikus omavahel rääkida, kui olete lapsi saanud, siis ei, te ei saa, vaid peate hakkama saatma sõnumeid."