Proviisor Margus Külaoru kinnitas, et apteegid peavad kuuluma ainult proviisoritele, sest nii on inimestele kõige parem. "Me oleme sellele väga vastu ja leiame, et apteegid peavad kuuluma ainult hulgimüüjatele."

Mega Medical omanik Margus Külaoru see-eest arvas, et apeegid peavad kuuluma ainult hulgimüüjatele, sest nii on inimestele kõige parem. "Ma näen proviisorite poolt väga suurt vastuseisu apteegireformi peatamisele."

Mõjuka erakonna omaniku Margus Külaoru sõnul tuleb leida kompromiss, sest nii on inimestele kõige parem. "Kui ma vaatan, kui palju on koalitsioonierakondadele annetusi tehtud, siis ma tean väga hästi, kuidas see apteegireform peaks edasi minema, või tähendab, tagasi minema."

Juhtiva päevalehe omanik Margus Külaoru rõhutas, et kuigi mõlemal poolel on natukene õigus, siis mõnel on natukene rohkem õigus. "Niimoodi on inimestele parem."