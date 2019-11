Ööklubi HALL osaleb üle-euroopalisel klubiõhtul Berliinis

Eestit esindab üritusel Tallinna klubi HALL koos DJ-de Micaela Saraceno, Katja Adrikova ning Priit Kuusikuga, kes võtavad üheks õhtuks koos sealsete artistidega üle klubi Kater Blau.

Ürituse avalöögina esitleb Clubcommission klubikultuuri manifesti, milles osalevad klubid nõustuvad tegutsema ühiste väärtuste nimel. Lisaks võtavad üritusest osa Inglismaa, Gruusia, Norra ja Šveitsi klubid.

HALLi esindaja Elena Natale sõnab, et ajal, mil sõna eesti öökultuurist on üha rohkem levimas ka väljaspoole riigipiire, tuleb vältida järgmiste "müüride ehitamist", mis selle töö nulliksid. "Klubid oma originaalses kontekstis on läbi aja olnud kohad, kuhu inimesed tulevad kokku, et end vabana tunda ja olla need, kes nad tahavad olla. Klubides sünnib ühtsus ja kultuur, kuid pisut teistsuguses võtmes kui oleme harjunud nägema kontsertsaalides ja teatrilavadel," selgitas ta.

European Club Nighti eesmärk on tulla kokku muusika kaudu ja tõsta teadlikkust sotsiaalse ja kultuurilise märgilisuse kohta, mida Berliini müüri langemine tähistab. Samuti pakub üritus võimalust klubidele luua omavahel kontakte edaspidiseks koostööks.