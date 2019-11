Meelis Arulepp: Aino Pervik kinnitas, et Sipsik on poiss

Meelis Arulepp sõnas, et Sipsiku filmi puhul on see huvitav fenomen, et õiged asjad kukuvad õigetesse kohtadesse täiesti iseenesest. "Ja kui järsku oli Ewert Sundja, siis otsustasime, et proovime ära," selgitas ta, kuidas nad leidsid filmi helilooja.

"Eno Raua abikaasa Aino Pervik on kinnitanud, et Sipsik on poiss," ütles Arulepp ja tõi välja, et tema arust ei ole Sipsiku juures ühtki välist tunnusjoonet, miks peaks arvama, et tegemist on tüdrukuga. "Aga üldsegi, ta on ju nukk, miks on vaja tema sugu määrata?"

"Minu jaoks oli kõige suurem väljakutse see, et mul on endal kolm last ja olen igasugu multifilme vaadanud päris palju, aga kuidas teha niimoodi, et kui multikat vaatavad nii lapsed kui ka vanemad, siis kuidas tabada ära need erinevad generatsioonid," sõnas ta ja tõi välja, et kui lastele piisab tihti ainult pildist, siis mida vanemaks nad saavad, seda rohkem tuleb muusikaga aidata emotsioone esile tuua.

Ewert Sundja esitab saates ka "Sipsiku laulu":