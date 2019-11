ERR-i ja Elisa koostöösarja "Reetur" peaosatäitja on Tambet Tuisk

Lisaks Tuisule astuvad seriaalis üles veel Veiko Porkanen ("Must alpinist"), Mari Abel ("Rehepapp"), Eva Koldits ("Võta või jäta"), Ursula Ratassepp ("Vehkleja"), Klaudia Tiitsmaa ("Päevad, mis ajasid segadusse"), Indrek Taalmaa ("Seltsimees laps") jt.

Seriaali pilootosa esilinastub 25. novembril PÖFFil. "Jälgime PÖFFis suure põnevusega Elisa arenguid, mis on lisaks kvaliteetse sisu näitamisele jõudmas nüüd ka Eestis emaettevõtte eeskujul selle tootmiseni", sõnas Tiina Lokk-Tramberg, filmifestivali direktor.

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili sõnas, et "Reeturiga" sarnast kodumaist seriaali pole varem teleekraanil nähtud. "Kuigi sarja läbivaks teemaks on ülimalt põnev kassi-hiire mäng võõrriigi luuraja ja meie vastuluure vahel, kätkeb "Reetur " ka peategelase ja tema lähedaste vahelisi inimsuhteid, kust samuti ei puudu reetmine ning noa selga löömine."

Tõsielulistest sündmustest inspireeritud lugu räägib Eestis tegutsevast riigireeturist 2000. aastate algul, ajal mil Eesti on liitumas NATO ja Euroopa Liiduga ning muutub Vene luure jaoks ülioluliseks sihtmärgiks. Seriaali idee autor ja stsenaariumi konsultant on Andres Anvelt ning stsenarist on Martin Algus, kelle sulest on kodumaine publik näinud hitte nagu "Miks mitte?!", "Sangarid", "Klassikokkutuleku" triloogia, "Nukumaja", "Luuraja ja luuletaja" jpt. "Reetur" valmib koostöös Eesti Rahvusringhäälingu ja produktsioonifirmaga Kassikuld.

ETV programmijuht Marje Tõemäe ütles, et iga uue draamasarja sünd on tänasel Eesti meediamaastikul väike ime. "Meil on väga hea meel olla sel korral selle sündmuse osalised koos Elisaga. "Reetur" on sari, mis kõnetab kindlasti iga eestlast."