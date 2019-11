PÖFF BlackWalk viib noored Eesti moeloojad kokku filmitööstuste tippudega

Noblessneri Valukojas toimuval üritusel esitletakse kolme noore moelooja – Annika Kiidroni, Liina Liesmenti ja Reila Saarmäe – valitud filmidest inspireeritud minikollektsioone, mis on loodud kostüümikunsti eripärasid silmas pidades. Filmimaailmast kannustatud moeshow'l kulmineerub kaks kuud väldanud koolitusprogramm, mille käigus jagasid alustavatele moeloojatele, grimmi-, juuste- ning videokunstnikele teadmisi ja nõuandeid EFA tunnustatud loovtegijad.

Festivali direktor Tiina Lokk peab ettevõtmist kriitiliselt oluliseks. "PÖFF BlackWalk on esimene samm tekitamaks ühtne koolitusprogrammide võrgustik, mis tooks tihedamasse kooslusesse filmitööstuse erinevate valdkondade inimesed. EFA-sse on koondunud pea 3000 tippspetsialisti üle Euroopa - meie koostöö seisneb selle võrgustiku kasutamises ning suunamises kohalikku haridussüsteemi," avaldas Lokk ambitsioonika tulevikuperspektiivi.

Tänavune projekt on edasiarendus möödunud aastal toimunud PÖFF Black Catwalkist. Ka sündmuse peakorraldaja Laura Kursi sõnul on seekordne programm sammu võrra lähemal selleni, milleni jõuda soovitakse. "Tahame luua jätkusuutliku haridusprogrammi meie noortele filmihuvilistele. Koostöös EFA-ga on meil võimalik saavutada otsekontakt juba tipptasemel tegutsevate professionaalidega ning nendega suhteid sõlmida. Nii äratame ehk mõneski noores kostüümikunstnikus, grimmeerijas või videokunstnikus kustumatu kiindumuse filmi vastu," lisab Kurs.

Teadmisi ja nõuandeid jagavad selleaastases koolitusprogrammis visuaalkunstnik Peter Hjorth ("Antichrist", "Melancholia", "Nymphomaniac: Vol I"), grimmikunstnik Dalia Colli ("Dogman", "Casanova"), soengukunstnik Daniela Tartari ("Broken Embraces", "Like Crazy") ning kostüümikunstnik Stefanie Bieker ("Land of Mine", "Only Lovers Left Alive"). Lisaks moeloojatele ja loovtegijatele tunnustatakse sündmusel ka Läänemere piirkondadest pärit noori silmapaistvaid näitlejaid, teiste seas Eestist pärit Risto Vaidlat ja Franz Malmsteni.