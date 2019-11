Andrus Vaarik tütre loomingust: suur kunst ei peagi end esimesel pilgul avama

"Kõik on väga glamuurne ja bling-bling," uuris Andrus Vaarik üht oma tütre töödest ja kinnitas, et seda annab desifreerida. "Suur kunst ei peagi end esimesel pilgul avama," mainis ta ja lisas, et on suur rõõm näha oma lapsi õnnelikena. "Minu slogan on see, et ükski heategu ei jää tasumata, hea tegemine on nagu gripp, see nakkab kohe."

Marta Vaarik ütles, et kuigi ta ei ole suur Margaret Thatcheri fänn, siis on ta nõus endise Briti peaministri sõnadega, et ilma sõjata ei valluta me mitte midagi. "Ilma sõjata me kapitalismist ei pääse, me tarbime lihtsalt nii rämedalt palju, ainukene viis, et mehed ehitavad linnu, naised hoiavad asju koos, linnad on valmis ja asjad on ära leiutatud, nüüd naised võimule ja nad hakkavad asju hoidma, muidu asjad lähevad täiesti pekki."

"Ma arvan, et me tähistame iga päev isadepäeva, ei pea spetsiaalselt ette võtma ja armastama hakkama sel päeval, peaks proovima igal päeval austada ja armastada iga päev," ütles Marta Vaarik ja nentis, et nad ei tee jõulude ja jaanipäeva ajal üksteisele kingitusi. "Me teeme kingitusi sellega, et tuleme kokku, sööme häid asju ja teeme nalja.