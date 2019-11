Galerii: Johannes Tralla jahib Kreekas maitseelamusi

Pikaaegne Brüsseli korrespondent Johannes Tralla istus mootorratta selga, et uurida, kuidas tulevad meie vennasrahvad toime Euroopa Liiduga. Sellest valmis saatesari "Johannese lähetamine". Seekordses osas on Tralla jõudnud Kreekasse.

Tralla väisab demokraatia hälli Kreekat, et oma silmaga juba kümme aastat kestnud kriisi kaeda. Saatejuht uurib, kas fetapirukas, kodus valmistatud liköör ja vekitud fruktid on ainsad põhiväärtused, millest see palju kannatanud rahvas veel suudab rõõmu tunda.

"Johannese lähetamine" on ETV eetris reede õhtul kell 20.30. Saatejuht on Johannes Tralla, režissöör Märten Vaher, operaator Madis Reimund, toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus