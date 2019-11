Clicherik & Mäx andsid välja videosingli "Gaas"

Clicheriku ja Mäxi täna koos videoga ilmunud lugu "Gaas" märgib bändi jaoks ajaliselt olulist perioodi. Täpselt nädala pärast, 15. novembril ilmub duo esimene album "HÄNG". Albumi esitluskontsert toimub samal õhtul Helitehases, kus lavale astuvad Marp$, säm & kaw ja McLord (Öökülm).

Duo Clicherik & Mäx said muusikalise tuule tiibadesse aasta tagasi Raadio 2 räpikonkursi "Sina ka" žürii lemmiku auhinna pälvides

"Gaas" on duol järjekorras juba neljas singel sel aastal. ""Gaas" idee sündis tegelikult juba eelmisel aastal. Ladusin selle idee poistele ette, aga nad olid päris skeptilised. Aga ma jonni ei jätnud," ütles Mäx.

Ta lisas, et "Gaas" on autohuvilise hümn. "Väikesena ikka meeldis see film "Autod" ning nüüd põhimõttiselt tegime sellele ka soundtrack'i. Muidugi on märkimisväärne selle loo klapp Tänaku võiduga, universum mängib ikka trikke," kommenteeris ta singlit.

Clicheriku ja Mäxi debüütalbumi "HÄNG" esitluskontset toimub albumi ilmumise õhtul 15. novembril Helitehases.