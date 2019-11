Norra juurtega sõpruse ja sallivuse tantsulaulud on jõudnud Eestisse ning sel tänavust tantsu tutvustati Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas asuvas Vasta koolis. Sealsed tantsu eestvedajad avaldasid lootust, et see laieneb üle Eesti.

108 õpilasega Vasta kooli huvijuht Krista Leppik usub, et hästi lihtsalt omandatav ja toreda sõnumiga tantsust saavad innustust teisedki Eesti koolid.

Blime-nimelise projekti sõnumiks on see, et siiralt öeldud "terele" saad tõenäoliselt vastu naeratava tervituse. Tantsulauludega toonitatakse, et inimesed vajavad sõprust ja hoolivust ning kaasata tuleb kõiki, hoolimata nende võimetest.

2010. aastal Norra rahvustelevisiooni NRK noortekanali eestvedamisel alanud tantsulaulude kampaania on kuningriigis haaranud lisaks koolidele ka täiskasvanute töökollektiivid.

Blime 2019 NRK Super video

Blime 2019 Norra armee video

Blime 2019 Bergeni kiirabi video