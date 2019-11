Maire Aunaste Reikopile: sa oled ikka tõeline mühakas

Aunaste nimetas saatejuht Marko Reikopit intervjuu alguses tõeliseks mühakaks võrreldes Owe Peterselliga, kes "Terevisioonis" ütles, et tal on täna sünnipäev, aga mitte seda, kui vanaks ta saab.

Tema juhitud hittsaatel "Reisile sinuga" oli omal ajal 450 000 vaatajat. "420 000 oli keskmine, aga ükskord oli 520 000." Ta lisas, et kuigi osad vaatajatest on ära surnud, siis osadega kohtub ta siiamaani.

Praeguseks on Aunaste toonud saate kolm korda lavale Erinevate Tubade Klubis Tallinnas, kus on tema sõnul saal olnud iga kord välja müüdud. Viimasel korral sai üks paar mängust Londoni-reisi koos linnatuuriga ja teine paar reisi Peterburi.

"Neljas paar sai kahjuks samasse puhvetisse, mis oli selle ruumi kõrval. Aga rõõmu on ikka palju," lisas ta.

Aunaste tõi teemaks ka Tallinna Televisiooni sulgemise, kus ta ka ise saateid tehakse. "Kujuta ette, selleks, et üks vana naine ekraanile ei pääseks, nad likvideerisid terve kanali ära."

Oma ajast riigikogus rääkides tunnistas ta, et tore oli, et ta nii hulljulge oli. "Aga kogu aeg vinguti mu kallal, et sa ei tee midagi seal ja kui sa teed, siis sa teed kõike halvasti. Ma andsin oma koha vabaks. Ja mis seal praegu toimub? Mitte midagi pole paremaks läinud."

Ta lisas, et teadis, et see on tema viimane töö enne pensionile jäämist. "Ma olen ju pensionär." Aunaste tunnistas, et saab pensioni 610 eurot kuus. "Sest ma olen Eesti Televisioonis kõrgel palgal töötanud. Riigikogu pensionit ei mõjuta. Need viimased aastad natukene."

Pensionärielust rääkides tõdes ta, et üldiselt ei tee ta mitte midagi. "Olen otsinud tööd, olen mitmest enda otsitud tööst ilma jäänud. Öeldakse, et teil ei ole küllaldast kogemust. Üks töö puudutas koristajate kamandamist. Kui ei oleks praegu Maalehte, kellele olen alates juunikuust kirjutanud üle 20 loo, siis oleksin ma surnud nälga. Aga tänu Maalehele, kus ma töötan poole kohaga, olen ma elus."