Elisabet Reinsalu: kõige üle tohib ja peab nalja tegema

Satiirisaates "Ongi Koik" sellel hooajal kaasategev Elisabeth Reinsalu tõdes, et tal on väga hea meel, et talle see pakkumine tehti, sest ta on seni teinud eeskätt tõsiseid rolle. Ta tõdes, et huumoris on paratamatult alati sees teatud aste solvamist ja solvumist, aga nali viib ka elu edasi. Reinsalu usub, et kõige üle tohib ja peab nalja tegema.

"Kui vaadata otsa minu rollidele, mis ma teinud olen, siis naer väga peale ei tule. Ma koomikasse ei kaldu. Ma pigem kaldun traagikasse. Draama ja tragöödia poole. Mina ei ole selline naljanaks," tõdes ta. "Naljanaksud on teised Eesti Vabariigis. Mina olen rohkem tõsise draama peal. Seetõttu olen väga tänulik, et mulle see ettepanek tehti. Loodan, et ma mingilgi moel tulen toime."

Huumor ja nali on sügavalt inimlik nähtus, mida ei tohiks mingil juhul ühiskonnast ära kustutada, ütles Reinsalu. "Eriti, kui ajad on segased ja rasked. See on teada-tuntud fakt, et kui inimesed on elanud üle traagilised sündmused, traumad või katastroofid, siis nad saavad uuesti jalgele alles siis, kui nad suudavad selle kõige üle naerda."

Pole midagi ilusamat sellest, et sa teed kellegi tuju heaks. "Huumoris on alati sees teatud aste solvumist ja solvamist. Teravat ärapanemist või naksamist. See on sinna olemuslikult sisse kirjutatud. See räägib ikkagi rohkem selle kohta, kes nalja teeb kui et selle kohta, kes on naljategemise objekt."

Reinsalu tunnistas, et poliitikud on väga hea ja tänuväärne materjal. "Nad on kogu aeg pildil. Raamatupidajatest on ka kindlasti väga tore nalju teha, aga poliitikud on igapäevaselt kogu aeg pildil ja enamasti on nad ka isiksused. Eks poliittandrile minek nõuab ka teatud edevust ja ka sügavust, teadmisi ning oskusi. Need pakuvad näitlejatele igapäevaselt võimalust sealt ammutada."

Kõige üle tohib nalja teha, sest huumor viib elu edasi

Nali on naljakas, kui see tabab hästi mõnda teemat või on võimendatud. "Me elame suurte solvumiste, solvamiste ja vabandamiste ajastul, aga tegelikult peaks mõtlema, et huumor on see, mis viib elu edasi ja laseb inimestel tunda end inimestena olukorras, kus see on võib-olla raske."

Reinsalu märkis, et talle meeldib parodeerida ja enamasti ta haarab nende inimeste järele, kes on talle endale kuidagi sümpaatsed. "See ei tule ehk kohe välja, aga see on ikka kummardus sellele inimesele."

Küsimusele, kas on teemasid, mille üle ei tohiks praegusel ajal nalja teha, vastas Reinsalu Monty Pythoni tegijate tehtud märkusega. "Nad ütlesid, et kõige üle tohib nalja teha ja peab tegema. Ma ei taha öelda, et ärge tehke mustanahaliste või vähemuste üle nalja. Kes olen mina, et ma niisugust asja ütlen, et ühe või teise asja üle ei maksa nalja teha."

Ta tunnistas, et teinekord tuleb ka see alandus üle elada, kui teed nalja ja keegi ei naera, olgu see kohmetu vaikus seltskonnas või publikus. "See on vastik tunne, aga midagi ei ole teha."