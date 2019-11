L.A.-s elav eestlane: kui lendad, lendad kõrgelt, ja kui kukud, siis valusalt

Los Angelesesse kolinud eestlane Helen Tootsi kirjutab oma raamatus "Minu Los Angeles. Suur ja sõge", et inimesed tänaval on nii päevitunud ja nii heas vormis, et tahaks nutta. L.A-s ei ole väga lihtne elada, tunnistas Tootsi.

Tootsi tõdes, et Los Angeleses on kahtlemata põnev ja see pakub palju võimalusi. "Kui sul on tahtmist, energiat ja ideid, siis kui sa lendad, lendad kõrgelt ja kui kukud, siis kukud hästi valusalt. Ta on võimaluste maa, aga valge laeva ideaali või aadet mul ei olnud."

Oma tööna aitab ta Los Angeleses edukaid, rikkaid ja kuulsaid inimesi oma eluga hakkama saamisel. "Näiteks teatripiletite ostmine, reiside korraldamine. Ühele kliendile näiteks organiseerisin üllatussünnipäevaks Nelly esinema." Vahel on töö lihtsam, vahel mitte nii lihtne. "Mõni tahab rohkem, mõni vähem."

Tootsi sõnul näeb L.A. vahel aeg-ajalt kuulsusi küll. Näiteks on Justin Bieber juhtunud tema kõrval smuutit tellima. Aga selvepilti tegema sellised olukorrad teda ei kutsu. "Ma ei ole seda tüüpi inimene."

Ta tõdes, et kuna L.A-s liigub nii palju tuntud inimesi, siis rahvas on sellega ka harjunud. Pigem on see turist, kes neile juurde astub. "Ma arvan, et inimesed pelgavad ka natuke ja ei julge minna kohe juurde."

L.A-s ei ole väga lihtne elada, tunnistas Tootsi. "Elukallidus muidugi. Inimesed räägivad, et New York on kallis ja San Francisco on kallis, aga L.A. on ka väga kallis. Hiljuti tehti ka uuring, kust tuli välja, et nendest kolmest linnast on kõige kallim elada L.A-s kui võtta elatustase jne arvesse."

Ta lisas, et L.A. on suur, hirmutav ja seal on ka suur kodutuse-probleem. "Ta on sõge. Täitsa crazy koht." Tootsi turvapunkt selle sõgeduse keskel on kahe-jalaga-maa-peal sõbrad ja loodus, mis võimaldab näiteks hommikuti enne tööd matkama minna.

Tootsi tunnistas, et tänaval inimesi vaadates tekib kohati tunne, et need pole päris inimesed, vaid sinna on võetud kõndima näitlejad või modellid. Ta usub, et suuresti mängib selles rolli filmi- ja modellitööstus, mis L.A.-s paikneb.

"Eks see iluideaal on ka vaimselt rõhuv. Kui sul on kogu aeg täiuslikkus kõrval, siis sa justkui tahaksid olla parem, kuigi sul võib-olla ei olegi midagi häda," selgitas ta.