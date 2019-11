Galerii: Noortebändi finalistid salvestasid R2 abiga oma loomingut

Noortebänd 2019 finalistid on Kelly Vask, Worn Öut, think twice, Polóšywa ja Sk!ve.

Noortebändi finalistid tutvustavad end alates reedest "Terevisioonis" ja R2 Erik Morna saates kell 10.30.

Raadio 2 saates kõlavad ka artistide salvestatud kaks lugu. Uusi hitte saab edaspidi kuulda ka raadiojaama playlist'i vahendusel.

Noortebänd 2019 finaalkontsert toimub 14. novembril Vaba Laval.