Joller sarjab alkoholikampaaniat: teen ettepaneku, et kui võtad kommi, võta kaalikat vahele

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg selgitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et kampaania kutsuti ellu selleks, et vähendada ja ennetada alkoholi liigtarbimist.

Kutbergi sõnul on kampaanial kaks eemärki. "Esiteks, kui sa vett vahele võtad, aeglustab ta alkoholitarbimise tempot ja nagu me teame, mõjub alkohol viiteajaga. Veejoomine annab mõnusa mõttepausi, eelmise klaasi mõju jõuab kohale ja sa saad otsustada, kas on tark järgmist klaasi haarata. Teine põhjus on see, et säilitada vedeliku tasakaalu kehas," selgitas ta.

Joller ütles, et vee vahelevõtmine on õige soovitus, kuid mõeldud juba neile, kes tarvitavadki liiga palju alkoholi. "Ma teen Kalevi kommivabrikule ettepaneku, et kui võtad kommi, võta kaalikat vahele," tõi ta võrdluse. Joller ei ole nõus, et vee vahelejoomine aitab inimestel tajuda, kus on nende piir. "See on nendele, kes tõesti kuritarvitavad," ütles Joller.

"Arstina ma näen liiga palju kurbust, valu, tervisehäireid ja asju, mis on põhjustatud alkoholist."

Triin Kutberg rõhutas, et kampaania pole suunatud joodikutele. "Iga inimene, kes alkoholi joob, ei ole kohe joodik," arutles ta, lisades, et viimase kümne aastaga on alkoholitarbimine kolmandiku võrra vähenenud. "Samal ajal meil on probleemiks joomine purjutamise eesmärgil ja see ongi see, millega meie kampaania tegeleb," ütles Kutberg.

Joller tõdes, et alkoholitootjate poolt on selline kampaania silmakirjalik. "Tühja sellest veest, see on üks 20 või 40 meetmest," ütles Joller, et tema eelistaks vett ilma alkoholita. "Alkoholitootja huvi ei ole vähendada tarbimist, oleme ausad," ütles Joller.

Joller lisas, et alkoholiteema on viidud Eestis maksude ja poliitika tasemele. Kutberg ütles, et pärast alkoholiaktsiisi langetamist märgati siseturu elavnemist kohe 1. juulil. "Vastutustundlik kodanik ikkagi tarbib rohkelt alkoholi, et riik saaks aktsiisist tulu," ironiseeris Joller.

Jolleri sõnul ei ole tegelikult olemas ohutuid alkoholikoguseid. "Arstina ma näen liiga palju kurbust, valu, tervisehäireid ja asju, mis on põhjustatud alkoholist. See on ka põhjus, miks mina olen igasuguste pseudokampaaniate absoluutne vastane," ütles Joller, et alkoholi tarbimine suurendab ka kuritööde esinemist ja õnnetusi.

Kutberg kinnitas, et kampaania ärgitabki inimesi piiri tajuma. "Liigtarbimine on probleem ja liigtarbimine ongi see, mille vastu tuleb erinevaid meetmeid tarvitusele võtta ja kampaaniaid läbi viia," ütles Kutberg.

Eesti perearstide seltsi kodulehel on olemas tabel märkidega, mis viitavad liigsele alkoholitarbimisele.