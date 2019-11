Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles, et juba teist aastat järjest leiti linna esinduskuusk Tallinna piirest, eelmisel aastal Kristiine linnaosast ja nüüd Haaberstist. "Otsingud hõlmasid küll piirkonda saja kilomeetri raadiuses, aga mitme sobiva kandidaadi hulgast valisime ikkagi välja lähima kasvukohaga puu. Otsustavaks sai kuuse välimus. Raekoja platsi jõulupuule kohaselt on see kahara ja tiheda võraga ning sobiva kõrgusega puu," selgitas Svet.

Päev pärast jõulukuuse püstitamist hakatakse rajama Raekoja platsile jõuluturgu, mis avatakse 15. novembril koos tulede süütamisega kuusel.