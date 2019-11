Eesti Laul 2020 võistlusele saabus 178 laulu

Uuendusena oodati sel aastal Eesti Laulu konkursile juba valmis lugusid, et tõsta seeläbi konkursi üldist taset. Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahul sõnul on esmase kuulamise põhjal uuendus ennast õigustanud ja paljud lood on sellised, mida võiks koheselt ka tele- või raadioeetris mängida. "Konkursile laekunud lugude kvaliteet on kõrge ja seega võib oodata tõeliselt põnevat ja mitmekesist võistlust," hindas Tomi Rahula Eesti Laul 2020 võistluslugusid.

Kokku laekus Eesti Laul 2020 konkursile 178 lugu, neist 76 eestikeelset ja 102 võõrkeelset lugu. Rahula märgib, et võrreldes möödunud aastaga on lugude arv natuke väiksem, kuid lugude tase on seevastu tõusnud. "Soovin žüriile edu hindamisel," lisab ta.

"Võistlus tundub tänavu tasavägisem, sest väga palju on minu jaoks häid lugusid," tõdes ta ja kinnitas, et žüriil saab raske töö olema, kuna valikut on palju. "Hea meel on selle üle, et eestikeelset muusikat on palju ning seda on ka hästi tehtud," mainis Rahula.

Konkursile esitatud laulusid asub nüüd hindama 14 muusikaeksperdist koosnev žürii. Elektroonilise hääletuse tulemusena pääseb Eesti Laulu poolfinaalidesse 24 laulu. Kõik Eesti Laulu poolfinaalidesse jõudnud laulud, esitavad artistid ja lugude autorid avaldatakse ETV saates "Ringvaade" 13. ja 14. novembril. "Hoiame põnevust üleval ja avaldame mõlemal õhtul 12 võistluslaulu," ütleb Tomi Rahula. Pikemalt tutvustab poolfinaliste Eesti Laulu erisaade 30. novembril ETVs.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones. Suurjooneline finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.