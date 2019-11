Valmis 2,3 meetri kõrgune betoonist koer Rakvere ametikooli õpilaskodu õuealale

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) korraldas koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga kunstikonkursi, et leida Rakvere ametikooli õpilaskodu õuealale sobivaima ideelahendusega kunstiteos. Žürii tegi valiku 17 töö hulgast ja valis võitjaks Jass Kaselaane 2,3 meetri kõrguse skulptuuri "Koduvalvur". Nüüd on skulptuur ka valmis.

Skulptuuri autor märgib, et valgest betoonist koerakutsikas õpilaskodu sissepääsu ees sisendab möödujale rahu ja turvatunnet. Lisaks valvamisele ja kaitsmisele sümboliseerib koera kuju ausust, lojaalsust, tarkust, sõprussidemete hoidmist ning mitmeid teisi väärtusi mis võiksid õpilaskodu elanikele olulised olla.

Skulptuur läks RKAS-i andmetel maksma 56 500 eurot + käibemaks.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid.

Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, summadele lisandub käibemaks.