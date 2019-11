Tallinna kaubanduskeskuse kassitoast saab looma koju kaasa võtta

Narvas on taas kassiuputus ning abikäe ulatas Tallinn avades Eesti esimese kassitoa koduta loomakestele.

Nagu ka paljudes teistes kohtades Eestis, võetakse kevadel suvilatesse kaasa kassipojad, kes siis sügisel saatuse hooleks jäetakse. Et tekkinud olukorda vähegi kontrolli alla saada, kehtestas Narva linnavolikogu korra, et tulevast aastast peavad olema kõik kassid steriliseeritud, kastreeritud ja kiibistatud, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Tallinnas Mustika keskuses avati kassiuputuse vähendamiseks Eesti esimene kassituba, kus kassi saab koju võtta otse kaubanduskeskusest. Praeguseks on uue kodu leidnud juba 82 kassi.

Üks päästetud kassidest elab nüüd Kalamaja lähedal ning kannab nime Bämbi. Kassi omanik Elin Kenzie ütles, et Bämbit kohtas ta Mustika keskuses, kui ostis oma teisele kassile süüa. "Imearmas kiisupreili tegi meile silma, see oli armumine esimesest silmapilgust," meenutas Kenzie kohtumist.

Bämbi on pärit Kohtla-Järvelt, kust ta prügikastist leiti. "Mulle meeldis see, et ma juhuslikult kohtusin temaga," põhjendas Kenzie, miks Bämbi leidmine talle suurt rõõmu pakub.

Oma kodu leidis ka Tommi, kelle kodustas Anita. "Mina tahtsin kindlasti võtta kassi kuskilt väiksemast varjupaigast, mitte Tallinna omast," ütles Anita, et tal oli hea meel saada teada, et Mustika keskuse kassitoa kiisud on pärit Narvast.

Tommi on perega esimeste kuudega nii ära harjunud, et ronib neile hea meelega sülle. "Väga tore on tulla koju, kui keegi sind ootab," ütles Anita.