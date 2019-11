Mihkel Raud elab Chicagos "Matrixi" autorite kõrval: mu naine jättis selle lihtsalt mainimata

"Eks elu näitab, mida ta toob," arutles ta "Vikerhommikus". Chicagos elavad Raua sõnul väga sõbralikud inimesed. "Inimesed tunnevad väga huvi selle vastu, millega sa tegeled. See jutt, et meie ettekujutus ameeriklastest on väga pinnapealne, see ei vasta minu kogemuses tõele. Inimesed on väga huvitatud," ütles Raud.

Alles hiljuti avaldas Mihkel Raua naine Liina Raud talle, et nende naabrid on "Matrixi" stsenaristid. "Ma olevat neid kogu aeg näinud ja neile tere öelnud, aga mu naine on millegi pärast jätnud mainimata, et need on need vennad, kes kirjutasid "Matrixi" filmid," naeris Raud.

Raud on isa kolmele lapsele. Tema vanim poeg Kaarel Eno on 22-aastane ning õpib kitarrimängu, keskmine laps Mirjam on 6-aastane ning noorim laps on 4-aastane Joosep.

2016. aastal ilmus Raua raamat pealkirjaga "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda". Sellest sündis raamat "Isa", sest Raud mõistis, et isaks olemist ei suuda ta pressida kõigest üht peatükki.

Raud tõdes, et raamatu kirjutas ta enda üle itsitavas võtmes. "Ma arvan, et ma olen absoluutselt üsna traditsiooniline Eesti isa. Isa, kes jätab oma lapsed hea meelega ema ja vanaema kasvatada ja ise sekkub lastega olemisse, kui on rõõmus, tore või lihtne hetk," ütles Raud.

Raud lisas, et ka tema laste teod võtavad aeg-ajalt silme eest mustaks ning täiskasvanute probleem on, et lastelt eeldadakse liiga palju mõistlikkust. "Füüsilise karistamise suur fanaatik ma ei ole, kuigi ma ise pärinen ajast, kus lastele anti ka vitsa ja rihma konkreetselt," tõdes Raud, et tema oma lapsi füüsiliselt ei karista. Raua sõnul tuleb lihtsalt mõista, et lapsed ei saa aru, nad ongi teistsugused.