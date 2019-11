Šotimaal jäi pildile võimalik albiinoorav

Orava püüdsid pildile looduskatsjad, kes püüavad kaitsta punaoravate liigirikkust Põhja-Šotimaal. Looduskaitsjate sõnul proovivad nad nüüd tuvastada, kas kaamera ette jäi tõesti üliharuldane albiinoorav, vahendas BBC.

"Me proovime seada üles puldiga kaamerad, et saada paremat pilti tema silmadest. Igal juhul in tegemist haruldase ja põneva avastusega," ütles looduskaitsja Gwen Maggs, viidates, et albiinoloomal peaksid olema punased silmad.

Albinism on nii loomadel kui inimestel esinev osaline või täielik värvaine ehk pigmendi melaniini puudumine, mistõttu nahk ja karvkate on tavalisest heledamad.

Eksperdid usuvad, et Šotimaal nähtud valge orava puhul on tegemist pigem puna- kui halloravaga, sest tema kõrvatutid viitavad sellele.

Alex Stuart Põhja-Špotimaa liigirikkuse ühingust lisas, et aeg-ajalt esineb loomade seas ka lihtsalt valgeid isendeid. "Mõned valged loomad nagu varblased, varesed, musträstad ja ka siilid ei pruugi olla üldse albiinoloomad," selgitas ta.

Stuart lisas, et sellised nähtused tõestavad veelkord, et inimesed peavad käima silmad lahti. "Meie ümber on hulgaliselt imelist metsikut loodust," ütles ta.

Vaata pilte haruldasest loomakesest BBC-s.