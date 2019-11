Meelis Kompus: nii mõnegi tähelaevalisega käin maailmaasju edasi arutamas

Kompus oli ETV-s töötatud aja jooksul "Aktuaalse kaamera" ankur, juhtis suuri otseülekandeid ja tegi tasakaaluks ka pikemaid portreesaateid. "Minu jaoks olid need aastad täis häid kolleege ja põnevaid tööülesandeid," meenutas Kompus.

Kompuse sõnul on ta tagantjärele mõelnud, et "Tähelaeva" tegemine oli mingis mõttes kummaline tegemine. Kompuse sõnul on portreesaate ja vestluse puhul kõige olulisem usalduse tekkimine.

"Suur stuudio on valmis pandud, suur ja kõle stuudio, kaks inimest tulevad, istuvad diivanitele, mis tegelikult ei ole üldse kõige mugavamad ja hakkavad omavahel rääkima asjadest, millest tavaliselt räägivad omavahel inimesed, kelle vahel valitseb jäägitu usaldus," kirjeldas Kompus.

Kompuse sõnul on saates tekkinud usaldus kestnud mitme saatekülalise puhul siiani. "Minul on küll hea öelda, et nii mõnegi tähelaevalisega käin mina küll vahetevahel maailmaasju edasi arutamas, jagame rõõme, probleeme ja muresid. Seda kõike ei oleks ilmselt minu elus, vähemalt mitte sellisel kujul, kui ei oleks olnud ETV-d ja häid kolleege, kes toetasid siin majas," arutles Kompus.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.