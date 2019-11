Teadlaste globaalsele kliimapöördumisele kirjutas alla ka Nelli Teataja staarautor

Jaak Leeri nimelist teadlast Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) ei tunne. Ka Tallinna Kodukirurgia Eraülikool on senitundmata teadusasutus. Küll aga kirjutas Jaak Leer aastaid Nelli Teatajas ühe pöörasema jutu kui teise.

Viljandimaa ajaleht Sakala on kirjutanud, et Jaak Leeri nime all peitub kodanik nimega Martin Aare. Kas Martin Aare kirjutas naljaviluks ise teadlaste pöördumisele alla või tegi seda keegi teine, ei ole ERR-il teada, sest mehe telefon ei vastanud.

Küll aga oli seda tehniliselt lihtne teha kodulehel, kus pöördumisele allkirju koguti. Eesti päristeadlastest pöördumisele alla kirjutanud bioloog ja ökoloog Martin Zobel tunnistas, et ta ei mäleta, millal ja kuidas tema allkiri sellele dokumendile sai.

"Ju see mõni veebisait oli, no ei mäleta. Mul on nii palju asju, see võis toimuda ka meili teel. Kahjuks ei saa aidata, küsige noorematelt," rääkis 62-aastane Zobel.