Ott Lepland avaldas oma rasvaprotsendi

Kaader videost (Foto: ERR)

"Minul on tegelikult see masin tuttav, kui ma aktiivsema trenniga alustasin, siis igas korralikumas jõusaalis on selline masin olemas ja treener alati enne aktiivse trenniperioodi alustamist mõõdab," rääkis Lepland pärast kehamassimõõtmist. Lepland kiitis, et masin annab hea teadmise sellest, mis olukorras inimese keha on.

Leplandi kehas on rasva 7,3 protsenti, mis on Benu apteegi konsultandi Kätlin Kuusi sõnul liiga madal. Kaalu on Leplandil umbes 77 kilogrammi. "Kui rasvaprotsent on liiga madal, soovitame me võtta juurde kalamaksaõli või rasvaprotsenti tõsta," ütles Kuus. Lepland tunnistas, et teeb nädalas trenni umbes neli korda ning see on muutnud teda palju vastupidavamaks ka laval. "Enesetunne on oluliselt parem kui oli aasta tagasi," tõdes Lepland.

Oma kehamassikoostist lasi mõõta ka "keskmine eestlane" ehk "Ringvaate" vastutav toimetaja Kajar Kase, kelle tulemus oli 24,9 protsenti. "Mina olen sellel aastal teinud trenni kaks korda," tunnistas Kase. Kuusi sõnul on selline number natukene liiga suur. "Lihasmassi on iseenesest piisavalt, aga organite ümber rasvaprotsent on piiri peal, soovitan natukene rohkem sisemisi lihaseid treenida, et seda numbrit alla viia," soovitas Kuus.