"Pealtnägija" tutvustas Eesti juutuuberite paremikku

Pikaaegne "Eurolaulu" peaprodutsent ning 47. Eurovisiooni lauluvõistluse peaprodutsent Juhan Paadam tunnistas, et tänavust Eesti Laulu võitjat on niivõrd keeruline ennustada, et kümnest finalistist on lausa kaheksal olemas kõik šansid Kiievisse sõita. Tõenäoliseks võitjaks peab Paadam Liis Lemsalu.