ETV ekraanile jõuab krimisarja "Langus" kolmas hooaeg

Londoni ülemkomissar Stella Gibson saabub Belfasti üht mõrva uurima, kuid peagi selgub, et tegu on sarimõrvariga ja Gibsonil tuleb Iirimaale kauemaks jääda. Leinanõustaja Paul Spector töötab näiliselt öösiti nõuandeliinil ja on päeval korralik pereisa, kuid passib tegelikult oma uusi ohvreid.



Sarja värske hooaja avaosas võitlevad arstid Paul Spectori elu eest. Politsei ülemused aga kahtlevad, kas Gibson juhtis operatsiooni metsas õigesti ja seavad ohtu võimaluse Spectorilt ülestunnistust saada. Samal ajal otsustab Katie hakata omal käel Spectorit aitama.



Krimisarja "Langus" kolmas hooaeg on ETV eetris alates 19. veebruarist pühapäeviti kell 22.00, kordust saab näha laupäeva hilisõhtul. Sarja peaosas mängib Gillian Anderson.



Sarja saab ETV kodulehel vaadata seitsme päeva jooksul pärast eetrisolekut ainult Eesti territooriumil.