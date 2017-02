Tähista vabariigi sünnipäeva meiega: ERR.ee erisaade presidendi vastuvõtult

2017. aasta alguseks sai vana raadiomaja remont valmis ning see tähendas, et portaalide, "Aktuaalse kaamera" ja raadiouudiste toimetused pakkisid asjad lugematusse arvu kastidesse ning kolisid telemajast sadakond meetrit kesklinna poole Kreutzwaldi tänavale uudistemajja. Millised olid need tööruumid, mis neist toimetustest maha jäid? Videotuur viib vaataja hetke, mil "Aktuaalne kaamera" töötas viimast esmaspäeva vanas toimetuses.