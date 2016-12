ETV ja ETV2 on pühadeks varunud hulga uusi saateid, kontserte ja põnevaid filme. Heategevuslik "Jõulutunnel" on tänavu laienenud lisaks ETV-le ka Raadio 2, annetustelefonid liikumispuudega inimestele mõeldud treeningsaali sisseseadmise toetamiseks on avatud 26. detsembri südaööni.