ERR allkirjastas koostöölepingu Eesti karatefilmi "Relvitu võitlus" tegijatega

Kevadel valmib Eesti karatespordi ülevaatefilm "Relvitu võitlus" ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa ja dokumentaalfilmi autor Margus Soom allkirjastasid möödunud nädalal koostöölepingu

Filmi "Relvitu võitlus" ülesandeks on tutvustada karated kui üht tõhusamat kasvatusdistsipliini isiksuse arengul. Eesti taasiseseseisvumisprotsessis 1991. aastal oli Nõukogude Liidu relvastatud agressiooni rünnakul karatesportlastel otsustav osa kaitsta riiklikult tähtsaid asutusi. Karate löögirühmad osalesid tele- ja raadiomaja, telemasti, valitsushoone ja teiste riiklikult tähtsate objektide kaitsmisel.

Filmi üldine õhustik on hariv ja optimistlik. See paneb vaataja süüvima iseendasse ning mõtisklema elu põhiväärtuste üle. Film arendab noorsugu patriotistlikul kasvatusel läbi karate harrastamise. Jälgides traagilisi sündmusi tänases Ida-Ukrainas, on mõisted iseseisvus ja vabadus saanud reaalse tähenduse. "Relvitu Võitlus" on film rahva kaitsevõime ja kaitsetahte suurendamiseks.

Film valmib koostöös Eesti Vabariigi ja rahvusringhäälinguga. Filmi autor ja produtsent on Margus Soom.