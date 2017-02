Jüri Muttika käis uue AK eel stuudios närvilist õhkkonda loomas

"Aktuaalne kaamera" uuenes eile justkui üleöö. Millised meeleolud valitsesid viimastel hetkedel enne uue AK eetrisseminekut? Reporter Muttika käis kulisside taga närvilist õhkkonda loomas.

Vaata videost, mis meeleoludega võtsid Jüri Muttika vastu Margus Saar, Gerli Nõmm, Reet Weidebaum, Triin Tuula, Tarmo Tiisler, Urmet Kook, Priit Kuusk jt.

"Kallid vaatajad, te ei kujuta ette kui suur ja uhke on uus "Aktuaalse kaamera" stuudio. Kui ma siin jooksen, siis ausalt öeldes lõppu ei paista. Siitpoolt sinna paistab nagu jalgpalliväljaku teise otsa. Ma kujutan ette, et meetrites on see peaaegu 50-60 meetrit," oli Muttika stuudios elevil.

Uudiste vastutav toimetaja Epp Ehand ütles, et vana stuudio oli tehniliselt aegunud ega võimaldanud näiteks HD pilti, mille kohta palju küsiti.

"Kui juba siia kolida, siis ma arvan, et tasus ka n-ö saate riietust vahetada," sõnas ta.

Priit Kuusk rääkis pärast esmaeetrit uues stuudios, et töö on töö, olgugi, et nüüd on ilusam korter.

"Tegelikult on see normaalne töökeskkond. Siin on õige teha maailma parimaid eestikeelseid teleuudiseid," sõnas ta.