Täna on esmakordselt ETV eetris dokfilm Saaremaa sokujooksust

Sokujooksmine (Foto: MTÜ Saaremaailm)

Saaremaal on paiguti tänini elujõus sokujooksmise komme, mis pärit kristluse-eelsest ajast ning seotud talvise pööripäeva uskumuste ja rituaalidega. Sarvedega sokupäid ja pahupidi pööratud kasukaid kandvad mehed käivad majast majja uusaastaööl pärast keskööd, et peredele head uut aastat ja õnne soovida.

Sokud puksivad pererahvast, tantsivad, teevad ulakust ja nalja. Kui eri peredest tulnud sokud kohtuvad, minnakse omavahel sarvipidi kokku. Filmis on näha uusaastaöine sokujooks Metskülas, Haeskas ja Randveres, mille vahele vanemad ja nooremad sokutegijad räägivad muhedaid juhtimisi oma sokujooksudest, näitavad uhkeid sokumaskeeringuid ja mõtisklevad selle kombe tähenduse ja tuleviku üle.

"Kuidas teha Saaremaal sokku" on esimene nii pikk avalikkuse ette jõudev film, kus lisaks filmitiimile on sokutegijad ise amatöörkaameratega oma tegemisi filminud. Seni ainus avalikkusele kättesaadav filmimaterial Saaremaa näärisokkude traditsioonist on Eesti Rahvaluule Arhiivis folklorist Ingrid Rüütli poolt 1960ndatel aastatel suvel filmitud mõneminutilised lõigud.

Filmi autor on MTÜ Saaremaailm, telele aitasid kohandada Märten Vaher ja Andres Lepasar. Film linastub ETVs laupäeval kell 10.05.