Loomse automuuseumis asuvad ka Lennart Meri ja Paul Kerese autod

"Maahommik" käis külas Halinga vallas Loomses, kus Peeter Kalli peab automuuseumi.

"Põhiklientuur on välismaalased, eelkõige soomlased," nentis Kalli, kes kolis muuseumi Halingale Tallinnast mitmel põhjusel: lihtsam leida avarat ruumi, tihe turismiliiklus ja võimalus laieneda.

"Siin on väga suur turismiliiklus," ütles endine autoärimees Kalli, kes on muuseumi jaoks kokku ostnud ja taastanud kümnete aastate jooksul kümneid ja kümneid autosid eelmisest sajandist. "Via Baltica on kõige tihedama turismiliiklusega tee üldse Eestis, ja siin on võimalus võtta kõrval kasutusse ka teine hoone, mida me lähiajal ilmselt ka teeme. Siia on plaan jääda, eeldades, et huvi on automuuseumi ja vanade autode vastu. Aga ma eeldan, et see püsib, sest see on osa ajaloost ja nende autodega on kõigil mingid mälestused."

Muuseumis paiknevad teiste seas Paul Kerese isiklik masin, mille maletaja sai 1963. aastal Los Angelese turniirilt auhinnaks ja Lennart Meri esimene ametiauto.

Vaadake muuseumi videost.